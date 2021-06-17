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Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 7’si tutuklandı.

Asayiş 17.06.2021, 22:39
Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 7’si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bozova ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Özel Harekat Polislerinin de katıldığı operasyonda evlere kapılar koçbaşı ile kırılarak girildi. Operasyonda 20 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan 7 zanlı “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma” suçundan çıkarılmış oldukları mahkeme tarafından tutuklanırken 13 zanlı hakkında ise “Uyuşturucu Madde Kullanmak” suçundan adli işlem yapıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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