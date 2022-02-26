Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu 20 gözaltı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde Jandarma Özel Harekat (JÖH) timlerinin de katıldığı uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satışı ve kullanımı yapanların yakalanması için çalışma başlattı. KOM ekipleri ile jandarma özel harekat timleri ve 90 jandarma, belirlenen 20 adrese şafak vakti operasyon düzenledi. Bazı adreslere "koçbaşı" kullanarak giren ekipler, 20 şüpheliyi gözaltına aldı. Dedektör köpeğin de bulunduğu aramalarda, 40 gram eroin, 50 gram toz esrar, 50 gram metamfetamin ve uyuşturucu madde yapımında kullanılan aparatlar ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.