Şanlıurfa’da uçak kazası tatbikatı nefes kesti

Şanlıurfa’da Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinin (UMKE) tatbikatında, senaryo gereği düşen uçaktaki yaralılar karadan ve havadan eş zamanlı çalışma ile kurtarıldı. Nefes kesen tatbikatta yaşananlar ise gerçeği aratmadı.

Şanlıurfa GAP Havalimanında uçak kazası tatbikatı yapıldı. Senaryo gereği uçak kazası sonrası yaralıların karadan ve havadan yapılan müdahalelerle kurtarılma anları ise gerçeği aratmadı. UMKE, 112, AFAD, İtfaiye, Emniyet ve ilgili kurumların katılımıyla başarılı bir şekilde gerçekleştirilen tatbikat, başarı ile sonuçlandı.