Şanlıurfa’da üç otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Şanlıurfa’da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen 3 otomobil zincirleme trafik kazasına karıştı. Kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.