Şanlıurfa’da tütün kaçakçılarına operasyon: 15 gözaltı

Şanlıurfa’da tütün ve tütün ürünleri kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri, tütün ve tütün ürünleri kaçakçılığı yaptığı belirlenen bazı kişilerin adreslerine operasyon düzenledi. Sabah saatlerinde eş zamanlı 20 adrese düzenlenen operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.