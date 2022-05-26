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Şanlıurfa’da trafik kazası: 8 yaralı

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde hafif ticari aracın istinat duvarına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Asayiş 26.05.2022, 22:17
Şanlıurfa’da trafik kazası: 8 yaralı

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde hafif ticari aracın istinat duvarına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye kaza, Şanlıurfa-Adıyaman karayolunun Bozova ilçesi Kaplan Dağı yakınlarında yaşandı. Adıyaman istikametinden Şanlıurfa’ya doğru seyir halinde olan Sedat B.’nin kullandığı 44 LE 042 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıktı. Yol kenarındaki istinat duvarına çarparak durabilen aracın sürücüsü Sedat B. ile araçta bulunan İsa B., Müslüm D., Berfin D., Fatma D., Emine D., Mustafa D. ve Enes D. yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Bozova Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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