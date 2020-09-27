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Şanlıurfa’da trafik kazası 7 yaralı
ŞANLIURFA’NIN SİVEREK İLÇESİNDE YAPIMI DEVAM EDEN YOLDA TRAFİK KAZASI MEYDANA GELDİ. ARAÇ İÇERİSİNDE BULUNAN 6 ÇOCUK İLE SÜRÜCÜ YARALANDI.
Asayiş 27.09.2020, 19:38
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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yapımı devam eden yolda trafik kazası meydana geldi. Araç içerisinde bulunan 6 çocuk ile sürücü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinin 25’ci kilometresinde meydana geldi. Adnan B. yönetimindeki 27 VZ 528 plakalı otomobil, yol yapım çalışmasında kontrolü kaybederek kaza yaptı. Kazada, sürücü Adnan B. ve araç içerisinde bulunan 6 çocuk yaralandı. Yaralılar ihbar ürerine olay yerine giden ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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