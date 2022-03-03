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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, “Biz hiç kimseyi tehdit etmiyoruz. Biz terörist değiliz. Başkalarının toprağını ele geçirmiyoruz” dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın hedefinin Ukrayna’ya diz çöktürmek olduğunu belirterek, "Rusya bizim birlik içinde yaşayan bir ülke olmamızdan korkuyor" dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, “Yeterli silahımız yok” ifadelerini kullanarak. "Bizin hedefimiz burada savunma ve özgürlük" dedi.
Şanlıurfa’da trafik kazası: 4 yaralı
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Asayiş 03.03.2022, 18:03
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu’nun 89. kilometresinde meydana geldi. Abdullah Y.’nin kullandığı 31 ACD 565 plakalı otomobil, önünde seyreden Azat H. yönetimindeki 34 BRY 589 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada otomobilin içindeki Abdullah Y., İsmail K., İbrahim K. ve İsa K. yaralandı. Yaralılar olay yerine giden ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.