Şanlıurfa’da trafik kazası: 2 yaralı

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Karaköprü ilçesine bağlı Necmettin Cevheri Bulvarı mevkisinde meydana geldi. Sürücüleri belirlenemeyen 07 FUI 53 plakalı otomobil ile 34 PAZ 34 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.