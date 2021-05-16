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Şanlıurfa’da trafik kazası: 2 yaralı

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Asayiş 16.05.2021, 08:53
Şanlıurfa’da trafik kazası: 2 yaralı

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Karaköprü ilçesine bağlı Necmettin Cevheri Bulvarı mevkisinde meydana geldi. Sürücüleri belirlenemeyen 07 FUI 53 plakalı otomobil ile 34 PAZ 34 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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