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Şanlıurfa’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde arızalandığı için yol kenarında duran saman yüklü tırı son anda fark edip yanından geçmeye çalışan otomobil ile karşı yönden gelen başka bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı.

Asayiş 12.07.2021, 13:11
Şanlıurfa’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
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Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde arızalandığı için yol kenarında duran saman yüklü tırı son anda fark edip yanından geçmeye çalışan otomobil ile karşı yönden gelen başka bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesi ile Ceylanpınar ilçesini birbirine bağlayan karayolu üzerinde yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 B 8354 plakalı tır, seyir halindeyken arızalandı. Sürücü tırı yolun kenarına park etti. Arkadan gelen İbrahim Avcı yönetimindeki 63 DH 135 plakalı Renault marka otomobil ise son anda fark ettiği tırı geçmeye çalışırken karşı yönden gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 UK 9029 plakalı Opel marka otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücülerden İbrahim Avcı hayatını kaybederken İ.A., N.A. ve A.H. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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