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Şanlıurfa’da trafik kazası: 1 ölü 3 yaralı

Şanlıurfa’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Asayiş 19.07.2022, 11:09
Şanlıurfa’da trafik kazası: 1 ölü 3 yaralı

Şanlıurfa’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa- Akçakale karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Abdullah Erdoğmuş’un (63) kullandığı 63 VN 996 plakalı otomobil, sürücüsü belirlenemeyen motosikletle çarpıştı. Otomobilin şarampole devrildiği kazada, Abdullah, Ahmet ve Emine Erdoğmuş ile motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Abdullah Erdoğmuş, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Erdoğmuş’un cesedi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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