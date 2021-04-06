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Şanlıurfa’da toprak altında ve ahırda uzun namlulu silahlar ele geçirildi

Şanlıurfa’da jandarmanın silah kaçakçılığı operasyonunda toprağa gömülü halde ve ahırda uzun namlulu silahlar ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı.

Asayiş 06.04.2021, 15:57
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Şanlıurfa’da toprak altında ve ahırda uzun namlulu silahlar ele geçirildi

Şanlıurfa’da jandarmanın silah kaçakçılığı operasyonunda toprağa gömülü halde ve ahırda uzun namlulu silahlar ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Haliliye ilçesine bağlı kırsal Üçkuyu Mahallesi’ndeki bazı adreslerde ruhsatsız silah bulundurulduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Düzenlenen drone destekli operasyonda, çok sayıda uzun namlulu silah ve tabancalar ile bu silahlara ait yüzlerce mermi ele geçirildi. Olayda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolleri sonrası ifadeleri alınmak üzere jandarmaya götürüldü.

Olayla İlgili soruşturma sürüyor.
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