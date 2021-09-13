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Şanlıurfa’da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
Şanlıurfa’da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Asayiş 13.09.2021, 17:42
Şanlıurfa’da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa Mardin karayolunun 30. kilometresinde meydana geldi. Garip Düger (38) yönetimindeki 34 ZH 3379 plakalı otomobil, karşı yönden gelen İ.K.’nın kullandığı 33 TH 816 plakalı tırla çarpıştı. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü ambulansla kaldırıldığı Harran Üniversitesi Hastanesinde kurtarılamadı. Garip Düger’in amcasının taziyesi için dün Çanakkale’den kente geldiği öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.