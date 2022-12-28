Şanlıurfa’da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa’da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Hilvan-Şanlıurfa karayolunun 20. kilometresinde bulunan Cezaevi kavşağında meydana geldi. İbrahim Halil S.’nin kullandığı 66 ABN 697 plakalı otomobil, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen tırla çarpıştı. Otomobilde bulunan Zehra B. kaza yerinde hayatını kaybetti, sürücü İbrahim Halil S., Bahri B. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.