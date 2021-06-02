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Şanlıurfa’da ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü

Şanlıurfa’da hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin üzerindeki 2 kardeş feci şekilde hayatını kaybetti.

Asayiş 02.06.2021, 00:13
Şanlıurfa’da ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü

Şanlıurfa’da hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin üzerindeki 2 kardeş feci şekilde hayatını kaybetti.

Kaza, Birecik ilçesine bağlı Mezra Mahallesi’nde yaşandı. Ferhat Gören’in kullandığı motosiklet ile Ömer Ç.’nin kullandığı 27 NM 904 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Ferhat Gören ile yanındaki kız kardeşi Gamze Gören yaralandı. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi’ne götürdü. Hastanede doktorların müdahale ettiği yaralı kardeşler, kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti.

Motosiklet ile gezintiye çıkan kardeşlerden Ferhat Gören’in kısa bir süre önce nişanlandığı ve evlilik hazırlığı yaptığı öğrenilirken Gamze Gören’in ise iki yıldır beden eğitimi öğretmeni olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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