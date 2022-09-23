Şanlıurfa’da terörden aranan zanlı yakalandı

Şanlıurfa’da terör örgütü PKK’ya yardım ve yataklık yaptığı gerekçesiyle bir şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK’ya “yardım ve yakalık etme” suçundan aranması olan A.A.’nın yakalanması için çalışma başlattı. Çalışma çerçevesinde, Karaköprü ilçesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi. Ekipler, operasyon neticesinde A.A.’yı yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.