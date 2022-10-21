Şanlıurfa’da terör propagandasında 4 gözaltı

Şanlıurfa merkezli 3 ilde sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları belirlenen şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Şanlıurfa merkezli Suruç, Hatay ve Mardin illerinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.