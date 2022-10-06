Şanlıurfa’da terör propagandasına 6 gözaltı

Şanlıurfa’da sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen 6 kişi gözaltına aldı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube ekipleri, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Siverek, Suruç ve Viranşehir’de belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 6 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri için emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.