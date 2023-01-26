Şanlıurfa’da terör operasyonunda 3 gözaltı

Şanlıurfa’da terör örgütü PKK/KCK’ya düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerine yönelik yürüttüğü çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, şehirde belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda terör örgütü PKK/KCK mensubu olduğu iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.