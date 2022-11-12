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Şanlıurfa’da terör operasyonunda 1 gözaltı

Şanlıurfa’da terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş 12.11.2022, 14:39
Şanlıurfa’da terör operasyonunda 1 gözaltı

Şanlıurfa’da terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü PKK/KCK’nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 1 zanlıyı gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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