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Şanlıurfa’da terör operasyonunda 1 gözaltı
Şanlıurfa’da terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Asayiş 12.11.2022, 14:39
Şanlıurfa’da terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü PKK/KCK’nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 1 zanlıyı gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli emniyete götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.