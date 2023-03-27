Şanlıurfa’da terör operasyonu: 25 gözaltı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda, aralarında HDP ve DBP’nin yöneticilerinin de bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması çerçevesinde, "terör örgüt üyesi olmak" ve "örgüte finans sağlamak" iddialarıyla Şanlıurfa merkez ve Suruç ilçesinde sabah saatlerinde polis belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de zırhlı araçlarla destek verdiği operasyonda, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) Suruç ilçe eş başkanlarının da aralarında olduğu 25 şüpheli gözaltına alındı. Suruç Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.