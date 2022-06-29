Şanlıurfa’da terör operasyonu: 2 tutuklu

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG’ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG’nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesince Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından Suruç ilçesindeki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Terör örgütü propagandası yaptıkları ve örgüt içinde faaliyette bulundukları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si mahkemece tutuklanırken, 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.