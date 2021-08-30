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Şanlıurfa’da terör operasyonu: 2 tutuklama

Şanlıurfa’da terör örgütü PKK/KCK’ya yardım yataklık ederek eleman kazandırdığı iddiasıyla bir derneğe yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 2’si tutuklandı.

Asayiş 30.08.2021, 14:11
Şanlıurfa’da terör operasyonu: 2 tutuklama

Şanlıurfa’da terör örgütü PKK/KCK’ya yardım yataklık ederek eleman kazandırdığı iddiasıyla bir derneğe yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 2’si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube ekipleri, “PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne üye kazandırdığı, yardım ve yataklık ettiği” iddiasıyla Medeniyetler Beşiğinde Yakınlarını Kaybeden Aileler ile Yardımlaşma Dayanışma Birlik ve Kültür Derneği’ne (MEBYA-DER) operasyon düzenledi. Operasyonda MEBYA-DER yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiklerine, terör örgütü adına işbirlikçilik faaliyetlerinde bulunduklarına ve geçmiş dönemde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiklerine dair haklarında bilgi bulunan 6 şüpheli gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde tamamlanan işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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