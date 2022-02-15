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Şanlıurfa’da terör operasyonu: 13 gözaltı
Şanlıurfa’da terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.
Asayiş 15.02.2022, 15:04
Şanlıurfa’da terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/YPG’ye yönelik Viranşehir, Suruç, Bozova, Ceylanpınar ve Halfeti ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, daha önce PKK/YPG içinde faaliyet gösterdikleri belirlenen 13 zanlı gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.