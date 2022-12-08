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Şanlıurfa’da terör operasyonu: 1 gözaltı
Şanlıurfa’da PKK/KCK/PYD/ YPG terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda bir şüpheli şahıs yakalandı.
Asayiş 08.12.2022, 16:53
Şanlıurfa’da PKK/KCK/PYD/ YPG terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda bir şüpheli şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, PKK/KCK/PYD/ YPG terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alınarak TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.