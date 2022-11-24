Şanlıurfa’da telefonla dolandırıcılık yapan 2 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa’da telefonla dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube ekipleri, telefonla ulaştıkları kişilere kendilerini hakim, savcı, polis ve asker olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar çerçevesinde uygulama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde şüpheli İ.Ö.’nün (22) yanındaki poşette 9 altın bilezik, 12 ata altın, 1 çeyrek altın, 1 çift altın küpe ve 1 altın yüzük olduğu tespit edildi. Yolcuyu gözaltına alan ekipler, bu kişiyi otogarda karşılamaya gelen İ.Ö.’yü de (25) yakaladı. Yapılan araştırmada, zanlıların İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde N.U.’dan (60) telefonla nitelikli dolandırıcılık yöntemiyle 350 bin lira değerinde ziynet eşyası aldıkları belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.