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Şanlıurfa’da tehlike oluşturan minare onarılıyor
Şanlıurfa’da eğrildiği için çatlaklar oluşan tarihi caminin minaresi onarılıyor.
Asayiş 06.09.2022, 10:57
Şanlıurfa’da eğrildiği için çatlaklar oluşan tarihi caminin minaresi onarılıyor.
Eyyübiye ilçesindeki tarihi İmam Aslan Cami minaresi tadilata alındı. Uzun süredir yaşanan eğrilik nedeniyle çatlaklıkların oluştuğu minare tehlike saçıyordu. Zaman zaman taşların koparak yola ve kaldırıma düştüğü minare Şanlıurfa İl Müftülüğü ve hayırsever vatandaşların girişimleriyle tadilata alındı. Onarım çalışmasının sürdüğü bölgede çalışan işçiler, metrelerce yükseklikteki minareden taşları sökerek vinç yardımıyla aşağı indiriyor.
Vatandaşlar, tehlike saçan cami minaresinin uzun süredir onarılmayı beklediğini söyledi. Bölge esnafı Halil Kürüm, emeği geçenlere teşekkür etti.
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