Şanlıurfa’da tarihi geçmiş ürünlere el konuldu

Şanlıurfa’da zabıta ekipleri, seyyar satıcının sattığı son kullanma tarihi geçmiş 500 paket hediyelik çikolata paketine el koydu.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, Atatürk Bulvarı üzerinde bir seyyar satıcının sattığı çikolata paketlerini inceledi. İnceleme sırasında, son kullanma tarihi 3 ay geçmiş 500 adet hediyelik çikolata paketlerinin üzerine yeniden düzenlenmiş tarih etiketi yapıştırıldığını fark eden ekipler, ürünlere el koydu. Ürünler, imha edilmek üzere zabıta aracına yüklendi. Seyyar satıcıya ekipler tarafından cezai işlem uygulandı.