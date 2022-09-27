Şanlıurfa’da tarihi geçmiş gıda ürünleri imha edildi

Şanlıurfa’da zabıta ekipleri marketlere yönelik denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş 896 gıda ürününe el koydu. Ürünler zabıta tarafından imha edildi.

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerini sürdürüyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla çalışmalarını titizlikle yürüten zabıta müdürlüğü ekipleri, market ve bakkallara yönelik denetimlerine devam ediyor. Periyodik olarak yapılan denetimlerini Süleymaniye Mahallesinde yürüten zabıta ekipleri, market ve bakkalların işyeri açma ruhsatı, hijyen ve ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol ediyor. Yapılan denetimler esnasında ekiplerin dikkati sayesinde son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin raflarda bulunduğu fark edildi. Ürünlerin incelenmesiyle 53 kalemdeki 896 gıda ürünü ele geçirildi. Temizlik işleri müdürlüğü tarafından tarihi geçmiş gıda ürünleri imha edilirken, vatandaşların sağlığını hiçe sayarak bu ürünleri raflarda bulunduran işyerlerine yönelik ise tutanak hazırlandı. Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise denetimlerin aralıksız olarak süreceği ve vatandaşların karşılaştıkları olumsuzlukları Haliliye Belediyesi İletişim Merkezine bildirmeleri istendi.