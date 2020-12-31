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Şanlıurfa’da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı
Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde 369 parça tarihi eser ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Asayiş 31.12.2020, 11:19
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Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde 369 parça tarihi eser ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucunda bazı kişilerin tarihi eser kaçakçılığı yaptığını belirledi. Şüphelilerin adreslerinde arama yapan ekipler, İslami ve Roma dönemine ait 330 sikke, Roma dönemine ait 6 heykel, sandık, 22 obje, 6 İncil ile Antik döneme ait 3 biblo, Helenistik döneme ait parşömen ve büyüteç ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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