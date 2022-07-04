banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 9,3 geriledi
Otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 9,3 geriledi
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi
Cem Bölükbaşı, Silverstone yarışlarını tamamladı
Cem Bölükbaşı, Silverstone yarışlarını tamamladı
Uzmanlar maymun çiçeği virüsüne karşı hamileleri uyardı
Uzmanlar maymun çiçeği virüsüne karşı hamileleri uyardı

Şanlıurfa’da sokak ortasında silahlı kavga: 1 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 1 kişinin silahla yaralandığı kavga kameraya yansıdı.

Asayiş 04.07.2022, 16:37
Şanlıurfa’da sokak ortasında silahlı kavga: 1 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 1 kişinin silahla yaralandığı kavga kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kavga, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Camirkebir Mahallesi’nde yaşandı. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan akraba iki aile arasında öğle saatlerinde, bir iş yerinde tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce, kim tarafından ateşlendiği henüz belirlenemeyen tabancadan çıkan mermi, 64 yaşındaki Emin İ.’ye isabet etti. Yaralı, olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, sokağa taşan kavga saniye saniye kameralara yansıdı. Olay yerine giden polis ekipleri, kavgaya müdahale ederek silahı ateşleyen zanlıyı belirlemek için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yorumlar (0)
28°
açık