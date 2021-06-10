banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Kassam Tugayları İsrail'i uyardı!
Kassam Tugayları İsrail'i uyardı!
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Erdoğan açıklaması!
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Erdoğan açıklaması!
Mansur Yavaş'tan bir destek daha!
Mansur Yavaş'tan bir destek daha!
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden Veyis Ateş için harekete geçti!
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden Veyis Ateş için harekete geçti!

Şanlıurfa’da sivil araçtaki polislere silahlı saldırı

Şanlıurfa’da sivil araçtaki polislere düzenlenen silahlı saldırıda 2 polis memuru yaralandı.

Asayiş 10.06.2021, 22:52
Şanlıurfa’da sivil araçtaki polislere silahlı saldırı

Şanlıurfa’da sivil araçtaki polislere düzenlenen silahlı saldırıda 2 polis memuru yaralandı.

Olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Açıksu Caddesi üzerinde yaşandı. Sivil araçla uygulama yapan Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli polis memurlarına ara sokaktan ateş açıldı. Saldırıda 2 polis memuru yaralandı. Yaralı polis memurları, olay yerine giden ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgeye giden polisler, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı. İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş da saldırının yaşandığı yere giderek bilgi aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
21°
az bulutlu