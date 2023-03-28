Şanlıurfa’da silahlı saldırıya uğrayan muhtar öldü

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde, silahlı saldırıya uğrayan mahalle muhtarı hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, gece geç saatlerde Viranşehir ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, kırsal Kırbalı Mahalle Muhtarı Behçet Şenbayram evinin önünde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Silah seslerini duyan mahalleli durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı muhtar Şenbayram’ı ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırdı. Şenbayram doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenaze otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, mahalle muhtarı Behçet Şenbayram’ı vuran kişi ya da kişilerin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.