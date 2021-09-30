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Şanlıurfa’da silahlı saldırıya uğrayan emlakçı hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan emlakçı hayatını kaybetti.

Asayiş 30.09.2021, 11:32
Şanlıurfa’da silahlı saldırıya uğrayan emlakçı hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan emlakçı hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Viranşehir ilçesi Yenişehir Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, emlakçı H.T. (51) işyerinde silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda ağır yaralanan H.T, kaldırıldığı Viranşehir Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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