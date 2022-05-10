Şanlıurfa’da silahlı kavga: 3 yaralı

Şanlıurfa’da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaköprü ilçesine bağlı Külaflı kırsal Mahallesi’nde akraba iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı. Kavgada Mehmet B., Mahmut G. ve Abdulmutalip B. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Mahmut G.’nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerine giden jandarma ekipleri mahallede önlem alarak kavgaya karışanları belirlemek için çalışma başlattı.

Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.