Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 yaralı, 5 gözaltı

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde komşu iki esnaf arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Eyyübiye ilçesi Akçakale Caddesi üzerinde yer alan Eyyüp Spot Çarşısında meydana geldi. İki komşu esnaf arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Silahla yaralanan 1 kişi sağlık ekiplerince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, bölgeye giden çok sayıda polis ekibi çevrede güvenlik önlemi aldı. Kavgaya karıştıkları tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.