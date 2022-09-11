Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı 15 Temmuz Mahallesinde yaşandı. İki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Silahların kullanıldığı kavgada İ.H.K. (19) ve O.F. (30) yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan İ.H.K. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerine giden polis ekipleri, bir kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ediyor.