Şanlıurfa’da silah kaçakçılığı operasyonunda 5 gözaltı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ve Suruç ilçelerinde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve asayiş ekiplerinin katılımıyla Viranşehir ve Siverek ilçelerinde, silah kaçakçılarına yönelik 5 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, 1 adet kaleşnikof tüfek, 3 adet tabanca, 5 adet ruhsatsız av tüfeği ile bu tüfeklere ait çok sayıda mermi ele geçirildi. Olayda 5 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.