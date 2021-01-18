Şanlıurfa’da silah kaçakçılarına operasyon: 7 gözaltı
Şanlıurfa’nın Siverek, Suruç ve Viranşehir ilçelerinde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen eşzamanlı operasyonda 3 adet uzun namlulu silah, 5 tabanca, 2 av tüfeği, 3 dürbün ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Şanlıurfa’nın Siverek, Suruç ve Viranşehir ilçelerinde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen eşzamanlı operasyonda 3 adet uzun namlulu silah, 5 tabanca, 2 av tüfeği, 3 dürbün ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Şanlıurfa’nın Siverek, Suruç ve Viranşehir ilçelerinde silah kaçakçılarına yönelik eşzamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 1 adet M16 uzun namlulu piyade tüfeği, 2 adet kaleşnikof marka uzun namlulu silah, 2 adet av tüfeği, 3 adet dürbün,25 adet şarjör, 545 adet mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|18
|38
|2. Fenerbahçe
|17
|35
|3. Gaziantep FK
|18
|34
|4. Galatasaray
|18
|33
|5. Hatayspor
|18
|31
|6. Alanyaspor
|18
|30
|7. Karagümrük
|18
|27
|8. Trabzonspor
|18
|27
|9. Antalyaspor
|19
|25
|10. Malatyaspor
|18
|24
|11. Sivasspor
|18
|23
|12. Başakşehir
|18
|23
|13. Konyaspor
|18
|22
|14. Göztepe
|18
|22
|15. Kasımpaşa
|17
|22
|16. Rizespor
|18
|21
|17. Gençlerbirliği
|18
|19
|18. Kayserispor
|18
|16
|19. Ankaragücü
|17
|15
|20. Denizlispor
|18
|14
|21. Erzurumspor
|18
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|18
|37
|2. Man City
|17
|35
|3. Leicester City
|18
|35
|4. Liverpool
|18
|34
|5. Tottenham
|18
|33
|6. Everton
|17
|32
|7. Chelsea
|18
|29
|8. Southampton
|18
|29
|9. West Ham
|18
|29
|10. Aston Villa
|15
|26
|11. Arsenal
|18
|24
|12. Leeds United
|18
|23
|13. Crystal Palace
|19
|23
|14. Wolverhampton
|19
|22
|15. Newcastle
|17
|19
|16. Brighton
|19
|17
|17. Burnley
|17
|16
|18. Fulham
|17
|12
|19. West Bromwich
|18
|11
|20. Sheffield United
|19
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|17
|30
|7. Granada
|18
|27
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|17
|21
|12. Athletic Bilbao
|18
|21
|13. Getafe
|17
|20
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
|18
|19
|16. Deportivo Alaves
|18
|18
|17. Real Valladolid
|18
|18
|18. Elche
|16
|16
|19. Osasuna
|18
|15
|20. Huesca
|18
|12