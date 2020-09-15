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Şanlıurfa’da silah kaçakçılarına operasyon: 3 tutuklama

ŞANLIURFA’DA SİLAH KAÇAKÇILARINA YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN 6 ŞÜPHELİDEN 3’Ü TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.

Asayiş 15.09.2020, 13:38
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Şanlıurfa’da silah kaçakçılarına operasyon: 3 tutuklama

Şanlıurfa’da silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik 3 aylık çalışma kapsamında düzenlediği operasyonda 6 şüpheliyi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 6 şüpheliden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonda 1 adet uzun namlulu silah, 2 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek ile bu silahlara ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

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