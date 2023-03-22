Şanlıurfa’da sele kapılan sürücünün tır dorsesine ulaşıldı

Şanlıurfa’da sele kapılan tır sürücüsüne ulaşılması için yürütülen çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde Atatürk Barajında bulunan tırın parçalanmış haldeki dorsesi, iş makineleri ile kıyıya çıkarıldı.

Bozova ve Hilvan ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunun Yalıntaş Mahallesi geçişinde 15 Mart’ta sel sularına kapılarak gözden kaybolan tıra, yağmur sularının Atatürk Baraj Gölüne döküldüğü bölgede ulaşıldı. Yürütülen çalışmalar sonucunda tıra ait bazı parçalar sudan çıkarıldı. Jandarma Arama Kurtarma, Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ve Bozova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile dalgıçların da bulunduğu yaklaşık 100 kişi, bu bölgedeki çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekipler, devam eden çalışmalar çerçevesinde Atatürk Barajı kıyısının 100 metre açığında tırın parçalanmış haldeki dorsesine de ulaştı. Yaklaşık 15 metre derinlikte olan dorse, balonlar yardımıyla su yüzeyine çıkarıldıktan sonra halatlar ve iş makinelerinin desteğiyle kıyıya çekildi. Üst kısmı tamamen parçalanan dorseden geriye şanzıman ile bazı tekerleklerin kaldığı görüldü. Ekiplerin bu sabah başlattığı arama kurtarma çalışmaları ve yakınlarının bekleyişi de devam ediyor.