Şanlıurfa’da sahte tarım ilacı üretilen depoya baskın

Türkiye’nin tahıl ambarı olarak adlandırılan Şanlıurfa’da bir depoya baskın düzenleyen ekipler, çiftçilere satılmak üzere hazırlanmış piyasa değeri yaklaşık 25 milyon lira olan sahte tarım ilacı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un talimatlarıyla ilçe genelinde denetimlerini aralıksız şekilde sürdüren zabıta ekipleri, kayıt dışı faaliyette bulunulduğu belirlenen bir depoya baskın düzenledi.

Baskında tarım ilacı dolum ile paketleme üniteleri ile karşılaşan zabıta ekipleri, durumu polise haber verdi. Olay yerine giden Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, maliye ve polis ekipleri, depoda sahte tarım ilacı üretildiğini belirledi. Depoda yapılan aramada binlerce kutu ve paket sahte tarım ilacı, doluma hazır boş kutu, ambalaj ve etiketler ele geçirildi.

Piyasa değerinin yaklaşık 25 milyon lirayı bulduğu belirlenen sahte tarım ilacı ve gübre ile dolum ve paketleme ünitelerine el konulurken, söz konusu faaliyette bulunanlar hakkında ise Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.