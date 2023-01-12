Şanlıurfa’da polis ve muhabirin yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan zanlılar adliyede

Şanlıurfa’da hastane önünde karşılaşan husumetli iki aile arasında çıkan ve bir polis ile bir muhabirin yaralandığı silahlı kavgaya karışan 7 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Kavga, akşam saatlerinde Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servis önünde yaşandı. Daha önceden aralarında husumet bulunan iki aile, hastane bahçesinde karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Muhammed Y. ve Bican Ö. yaralanırken silahlardan çıkan mermiler, hastane kantininin camları ile duvarlarına isabet etti. Kavga nedeniyle bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Kavga esnasında şahıslar polislere de saldırdı. Kavganın ortasında kalan Polis Memuru İsmail K. ile Muhabir Ömer Şulul yaralandı. Kafasına taş isabet eden Polis Memuru İsmail K. yere düştü. Acil servisten sedye getiren polisler, mesai arkadaşlarını içeri taşıdı. Devam eden kavgada şahıslardan biri silahla ateş etti. Polis memurları da siper alarak havaya ateş açtı. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, polis memuru ile muhabirin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kavgaya karıştıkları belirlenen 7 kişi, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.