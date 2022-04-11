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Şanlıurfa’da PKK/YPG’li terörist yakalandı
Terör örgütü PKK/YPG’li terörist, jandarmanın düzenlediği operasyonla Şanlıurfa’da yakalandı.
Asayiş 11.04.2022, 17:07
Terör örgütü PKK/YPG’li terörist, jandarmanın düzenlediği operasyonla Şanlıurfa’da yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü PKK/YPG üyesi M.S.’nin Eyyübiye ilçesindeki bir ikamette saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Düzenlenen operasyonla terör örgütü üyesi M.S. yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen terörist, tutuklanarak cezaevine gönderildi.