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Şanlıurfa’da patlama: Yaralılar var
Şanlıurfa’nın Bahçelievler Mahallesinde bir işyerinde patlama meydana geldi.
Asayiş 20.02.2023, 11:21
Şanlıurfa’nın Bahçelievler Mahallesinde bir işyerinde patlama meydana geldi.
7 katlı binanın girişindeki işyerinde yaşanan patlamanın sebebi araştırılıyor. Patlamada yaralılar olduğu, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildiği belirtildi.