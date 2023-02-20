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Şanlıurfa’da patlama: Yaralılar var

Şanlıurfa’nın Bahçelievler Mahallesinde bir işyerinde patlama meydana geldi.

Asayiş 20.02.2023, 11:21
Şanlıurfa’da patlama: Yaralılar var

Şanlıurfa’nın Bahçelievler Mahallesinde bir işyerinde patlama meydana geldi.

7 katlı binanın girişindeki işyerinde yaşanan patlamanın sebebi araştırılıyor. Patlamada yaralılar olduğu, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildiği belirtildi.

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