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Şanlıurfa’da patlama

Şanlıurfa’nın Bahçelievler Mahallesi’nde patlama meydana geldi. 7 katlı binanın girişindeki iş yerinde yaşanan patlama nedeniyle yaralılar olduğu bildirilen bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Asayiş 20.02.2023, 11:23
Şanlıurfa’da patlama

Şanlıurfa’nın Bahçelievler Mahallesi’nde patlama meydana geldi. 7 katlı binanın girişindeki iş yerinde yaşanan patlama nedeniyle yaralılar olduğu bildirilen bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

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