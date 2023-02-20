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KAHRAMANMARAŞ) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devlet Bey’le birlikte geldik. Depremzedelerimizle buluşup acılarını paylaşacağız"
Şanlıurfa’da patlama
Şanlıurfa’nın Bahçelievler Mahallesi’nde patlama meydana geldi. 7 katlı binanın girişindeki iş yerinde yaşanan patlama nedeniyle yaralılar olduğu bildirilen bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Asayiş 20.02.2023, 11:23
Şanlıurfa’nın Bahçelievler Mahallesi’nde patlama meydana geldi. 7 katlı binanın girişindeki iş yerinde yaşanan patlama nedeniyle yaralılar olduğu bildirilen bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.