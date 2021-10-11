Son Dakika
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında, Kuvvet Komutanları, Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve birlik komutanlarının da katılımıyla video telekonferans yöntemiyle toplantı düzenlendi.
Şanlıurfa’da pamuk hırsızı 5 şüpheli suçüstü yakalandı
Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde pamuk hırsızlığı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı.
Asayiş 11.10.2021, 16:04
Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde pamuk hırsızlığı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçenin kırsal Büyücek Mahallesi’nde gece saatlerinde bir pamuk tarlasında bazı kişilerin pamuk topladığını gören vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgeye giden ekipler, 5 şüpheliyi hırsızlık amacıyla pamuk toplarken suçüstü yakaladı. Şüphelilerin topladığı 400 kilogram pamuk ise arazi sahibine teslim edildi. Şüpheliler, işlemleri için Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.