Şanlıurfa’da pamuk hırsızı 5 şüpheli suçüstü yakalandı

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde pamuk hırsızlığı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin kırsal Büyücek Mahallesi’nde gece saatlerinde bir pamuk tarlasında bazı kişilerin pamuk topladığını gören vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgeye giden ekipler, 5 şüpheliyi hırsızlık amacıyla pamuk toplarken suçüstü yakaladı. Şüphelilerin topladığı 400 kilogram pamuk ise arazi sahibine teslim edildi. Şüpheliler, işlemleri için Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.