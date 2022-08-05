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Şanlıurfa’da otomobilin çarptığı engelli adam hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı engelli adam hayatını kaybetti.

Asayiş 05.08.2022, 11:26
Şanlıurfa’da otomobilin çarptığı engelli adam hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı engelli adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Suruç ilçesine bağlı Karadut Mahallesi’nde meydana geldi. Ö.F.A.’nın kullandığı 07 AIR 800 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan engelli Arif Yıldız’a (59) çarptı. Sivil araçla Suruç Devlet Hastanesine kaldırılan Arif Yıldız, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Sürücü, ekiplerce gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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