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Şanlıurfa’da otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
ŞANLIURFA'NIN VİRANŞEHİR İLÇESİNDE OTOMOBİLE DÜZENLENEN SİLAHLI SALDIRIDA 1 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI.
Asayiş 04.11.2020, 14:38
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Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde otomobile düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Viranşehir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre mera alanı nedeniyle husumetli iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası önü kesilen ve M.S., H.D., S.D. ile H.Y.’nin içerisinde bulunduğu otomobile ateş açıldı. Saldırıda sürücü M.S. olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan H.D., S.D. ve H.Y. ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı, kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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