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Şanlıurfa’da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
ŞANLIURFA’DA ARAÇ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ 1 ÖLÜ 4 YARALI
Asayiş 26.07.2020, 10:37
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Şanlıurfa’da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Kaza, Şanlıurfa-Adıyaman karayolunun 26. kilometresinde meydana geldi. Cindi Çur idaresindeki 02 FC 580 plakalı Renault Toros marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada aynı aileden sürücü Cindi ile Zehra, Fevziye, İsmail ve Şahin Çur yaralandı. Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Zehra Çur, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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